Assistenti familiari, consegnati attestati di formazione

ODERZO Giovedì 28 giugno scorso, alle ore 12.30, la Sala consiliare della residenza municipale ha ospitato la cerimonia di chiusura del ciclo di formazione per “Assistente familiare” organizzato dal Comune di Oderzo in collaborazione con RAO (Residenza per Anziani Oderzo) e Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana. Il corso, oltre a fornire le conoscenze e competenze specifiche per assistere adeguatamente a domicilio le persone anziane e/o disabili, ha permesso ai partecipanti di essere inclusi in un elenco – disponibile presso l’ufficio comunale Servizi Sociali - messo a disposizione delle famiglie residenti per eventuali specifiche necessità in tal senso.

Gli attestati di fine corso hanno coronato, per i 20 partecipanti, un percorso formativo gratuito che le ha viste impegnate - da gennaio a maggio 2018 – in 27 ore teoriche e 20 di affiancamento operativo in struttura. Alternando lezioni frontali, dimostrazioni, esercitazioni e simulazioni, le giornate formative – destinate a soggetti residenti disoccupati, lavoratori part-time, espulsi dal mercato del lavoro o intenzionati ad entrarvi – hanno offerto l’opportunità di acquisire le nozioni base (movimentazione, deambulazione, utilizzo dei principali ausili, igiene personale e alimentazione) nel settore dell’assistenza.

Il sindaco, Maria Scardellato, commenta: “Sono soddisfatta dell’esito dell’iniziativa che ha coniugando l’interesse al miglioramento di numerose partecipanti con la richiesta delle famiglie di poter avere maggiori garanzie sulla preparazione delle persone che si prendono cura dei propri anziani. Ringrazio Ulss e RAO che hanno messo a disposizione le loro professionalità e la loro esperienza. Auguro alle signore che hanno svolto il corso di ricavare dal proprio lavoro, maggior soddisfazione umana oltre che economica”.