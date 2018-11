Ponzano premia le sue eccellenze produttive

Domenica 11 novembre il Comune di Ponzano Veneto premia le proprie eccellenze produttive. La prestigiosa cerimonia avrà luogo alle 11:30 presso la tensostruttura allestita nell'area mercato di Paderno.

Il riconoscimento, giunto alla sua seconda edizione, rientra nel cartellone delle iniziative di “Autunno in Tavola”, manifestazione organizzata dal 9 all'11 novembre dalla Pro Loco di Ponzano Veneto per promuovere il territorio attraverso appuntamenti culturali, mercatini e la degustazione di prodotti enogastronomici. Il Comune e la Consulta comunale delle attività produttive premieranno anche quest'anno cinque realtà che operano a Ponzano, come dimostrazione concreta di gratitudine verso “persone eccelse che, attraverso il loro lavoro, attraverso la loro vita, la loro serietà e probità, hanno contribuito allo sviluppo del territorio”. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare cerimonia.