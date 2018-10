Autunno in Castello: tra laboratori ed ice carving, una domenica dedicata anche ai bambini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Una domenica ricca quella al Castello di Roncade per il secondo giorno dell’evento Autunno in Castello. Sabato, a tagliare il nastro per l’inaugurazione della manifestazione numerose Autorità, con la famiglia Ciani Bassetti e la curatrice Giovanna Poggi Marchesi; il sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli, ha evidenziato : "Questa Amministrazione crede molto a queste iniziative capaci di coniugare sapientemente cultura e solidarietà". Presente all’inaugurazione anche il Prefetto di Treviso, Maria Rosaria Lagana' “sono qui da pochi mesi a Treviso - ha sottolineato - e Roncade è uno dei primi Comuni che ho imparato a conoscere ed o trovato una splendida accoglienza. Un evento qui ospitato veramente di qualità: sono proprio iniziative come questa che valorizzano il territorio".

Ad intervenire anche il Presidente dell'Associazione Ville Venete, Alberto Passi che ha ringraziato "la famiglia Ciani Bassetti che con questa iniziativa non può che essere di esempio. Quello delle Ville Venete e' un patrimonio straordinario e il compito dell’Associazione e' quello di tutelarlo e valorizzarlo. Quello che vediamo oggi e' un esempio virtuoso". Domani si entra nel vivo della programmazione: per i grandi al punto vendita, già dalla mattina, via libera alle degustazioni dei vini del Castello oltre alla splendida vetrina selezionata degli oltre 100 espositori di prodotti che vanno dall'abbigliamento ricercato all'oggettistica. Ma la domenica è anche la giornata che il Castello dedica anche ai bambini a partire dallo spettacolare scultore nel ghiaccio, l'Ice Carving Artist, Francesco Carrer che ha lasciato stupiti, già nel primo giorno di manifestazione, soprattutto i più piccoli. Per loro c'è anche la scuola di circo (dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18, a pagamento); oppure, dalle 15 alle 17, nella saletta del punto vendita c'è sia il Laboratorio di carta: crea la tua zucca e il Laboratorio di pittura a tema autunnale (entrambi a pagamento).

Per chi volesse trascorrere l'intera giornata in Castello da non dimenticare che a mezzogiorno c'è la possibilità di fare una pausa gustosa con il ristorante in barchessa oppure approfittare dei truck-food gourmet disseminati nel parco; per chi poi volesse portarsi a casa i gusti ed i sapori di una bella giornata numerosi gli espositori dell'enogastronomia: limoncello, sottolii, marmellate, cantuccini senesi, formaggi di malga, prodotti lievitati e biscotti, trota affumicata, speck dell’Alto Adige, cioccolato da spalmare; un gustoso e selezionato mondo da assaggiare sempre nella barchessa nord e anche nel giardino del castello. INFORMAZIONI ORARI: dalle ore 10 alle 19, chiusura ingresso ore 18 BIGLIETTI: ingresso di cortesia €0,50 dai 6 ai 18 anni ingresso intero €7,50. Il biglietto intero di €7,50 include una bottiglia di vino in omaggio. L'evento si svolge anche in caso di maltempo. Infoline: +39 3383997644 Castello di Roncade, Via Roma 141 - 31056 Roncade - Facebook Castello di Roncade

