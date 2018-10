Benetton rugby, Nasi Manu shock: «Sto lottando contro un cancro»

Lo scorso 30 agosto, dopo alcuni accertamenti effettuati dallo staff medico biancoverde all'apparato uro-genitale del terza linea Nasi Manu, era emersa la presenza di un tumore tale da comportare l’immediato ricovero del giocatore all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

L'intervento chirurgico, eseguito dall'equipe del reparto di urologia, è perfettamente riuscito e il giocatore era stato dimesso lo scorso 4 settembre dopo un periodo di convalescenza post-chirurgica. Nella giornata di martedì 16 ottobre però, Manu si è sottoposto ad ulteriori esami ematici, i quali hanno evidenziato la necessità di cominciare nei prossimi giorni un nuovo ciclo di chemioterapia. Queste le dichiarazioni rilasciate dal giocatore: «Voglio solo dire un grande grazie al dottor Luigi Maccatrozzo, al dottor Alberto De Gobbi, al dottor Giandavide Cova e a tutto il resto dell’equipe del reparto di urologia dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Grazie al mio club, dalla dirigenza ai compagni di squadra: apprezzo tutto il vostro supporto. Grazie a mia moglie, alla mia famiglia ed agli amici. Dovrò ancora fare gli ultimi trattamenti prima che la lotta possa considerarsi finita, ma so che ci riuscirò e che tornerò presto». Il Benetton Rugby ha voluto ringraziare l’ospedale Ca’ Foncello e augurare a Nasi una pronta guarigione ed un presto ritorno in campo. Sul profilo Twitter del giocatore Nasi non ha perso il buonumore e ha scritto un importante messaggio di prevenzione: «Spero di tornare il prima possibile, ma dopo quest'esperienza mi sento di dire a tutti: Non siate imbarazzati, controllatevi le palle!»