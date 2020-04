La Biblioteca del Queensland digitalizza il volume sui Cavalieri di Vittorio Veneto

La Direttrice della Biblioteca Statale del Queensland, Vicky Mcdonald, ha annunciato che è stato interamente digitalizzato ed liberamente disponibile online per la consultazione il libro illustrato contenente i nomi dei Cavalieri di Vittorio Veneto stabilitisi in Queensland. Il libro è stato curato dallo storico Franco Gobbato e finanziata dal Consorzio del Prosecco DOC. Circa 600 italiani sopravvissuti alla prima guerra mondiale si stabilirono nello Stato del Nordè-Est australiano per intraprendere una nuova vita con le loro famiglie. Anche ad essi, nel 1968, fu conferita l’onorificenza di «Cavalieri di Vittorio Veneto».

«La cultura - commenta l’assessore di reparto Antonella Uliana - non si ferma nemmeno ai tempi del Coronavirus: questa iniziativa della Biblioteca Statale del Queensland mi ha fatto davvero piacere perché riafferma l’interesse con cui dall’Australia si guarda al nostro Paese e a Vittorio Veneto». Il volume, donato alla State Library del Queensland lo scorso 31 gennaio dal Console Salvatore Napolitano, aveva già fatto parte dell’esposizione «Instant and Places of the Italian Front» contenente immagini della collezione Marzocchi provenienti dal Museo della Battaglia di Vittorio Veneto ed esposta al municipio di Brisbane lo scorso 4 novembre in occasione della Festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate.

Il Console d’Italia a Brisbane, Salvatore Napolitano, ha sottolineato «l’importanza della prosecuzione della cooperazione culturale tra Italia e Queensland in questi giorni, in cui tutti i pensieri della comunità italiana del Queensland sono rivolti all’Italia e giungono continui gli attestati di vicinanza e di affetto per il nostro Paese dalle istituzioni e dalla comunità australiana, mentre l’attività del Consolato e della rete diplomatica e consolare italiana in Australia è rivolta ad assistere con impegno gli italiani colpiti dall’emergenza COVID-19». Il testo del volume è consultabile all’indirizzo http://hdl.handle.net/10462/pdf/16820.

