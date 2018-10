Bidoncini abbandonati lungo il fossato: contengono sostanze chimiche

Da quasi due settimane ventuno bidoncini etichettati come contenitori di pericolose sostanze chimiche sono stati abbandonati lungo un fossato adiacente alla stradina che porta all'impianto della Beton a Guarda, nel comune di Montebelluna.

Dopo la segnalzione di alcuni cittadini che avevano notato i fusti abbandonati nelle acque del fossato, il consorzio di bonifica Piave era intervenuto togliendo i fusti dal fosso ma lasciandoli abbandonati lungo il ciglio della strada. Da quel momento nessuno è più passato a raccoglierli. Il compito spetterebbe a Contarina dal momento che i bidoncini sono classificabili come rifiuti speciali nocivi e richiedono un trattamento adeguato per il loro smaltimento. I ventuno contenitori sono ancora sigillati e pieni delle loro sostanze chimiche. I residenti, preoccupati, hanno più volte segnalato la questione in Rete e l'amministrazione di Montebelluna ha garantito che nelle prossime ore gli operatori di Contarina dovrebbero provvedere allo smaltimento dei fusti abbandonati.