Bocconi avvelenati nel parco: volantini sugli alberi per avvisare i residenti

"Fate attenzione quando portate a spasso il vostro cane. Purtroppo al mondo esistono anche i vigliacchi". E' questo il messaggio che si può leggere ai volantini appesi agli alberi del parco vicino al Legrenzi, nel Comune di Montebelluna.

L'allarme è scattato nel fine settimana appena trascorso. Alcuni residenti si sono accorti della presenza di alcuni bocconi avvelenati nascosti in mezzo all'erba del parco. Una trappola pericolosissima per i tanti cani che vengono portati a camminare in quella zona. I residenti hanno deciso di stampare i volantini informativi per mettere in guardia i padroni che frequentano l'area verde insieme ai loro amici a quattro zampe. Le foto dell'iniziativa, diffuse sui social, hanno subito sollevato numerosi commenti e reazioni tra gli utenti. Una signora scrive: «Sono due mesi che non esco con le mie cagnoline, perché ho tanta paura. Poi loro hanno sempre il naso per terra. Non voglio nemmeno pensarci, anche se mi dispiace molto». Altri utenti segnalano lo stesso problema anche a Caerano di San Marco e in località limitrofe. L'allerta per i bocconi avvelenati resta dunque molto alta.