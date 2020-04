Coronavirus, due nuovi decessi ma il contagio rallenta ancora

Altre due persone hanno perso la vita in queste ore a causa del Coronavirus in provincia di Treviso. Erano ricoverate negli ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto. Sale dunque a 151 il numero totale delle vittime nella Marca.

A dirlo sono i dati del bollettino di questa mattina, venerdì 10 aprile, diffuso da Azienda Zero. Numeri che vedono un nuovo rallentamento nella diffusione del virus: i casi positivi al virus sono in calo mentre le persone positive al test del tampone restano ancora in leggero aumento a causa dei controlli nelle case di riposo. Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 42 come ieri sera così come il numero di pazienti dimessi dagli ospedali: 358 di cui 156 a Treviso, 100 a Vittorio Veneto, 35 a Montebelluna, 26 a Castelfranco Veneto, 17 a Conegliano, 14 a Oderzo e 10 al San Camillo di Treviso. Ad oggi ci sono 1944 persone positive al test del tampone in provincia di Treviso, 32 in più rispetto a ieri. I casi positivi sono invece 1425, due in meno rispetto ai 1427 di ieri. Aumentano invece i pazienti positivi in isolamento: giovedì erano scesi a 3570, questa mattina sono 3620.

Il bollettino del Governatore Zaia

