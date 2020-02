Due milioni dalla Regione per i lavori al "Bon Bozzolla"

Proseguano secondo la tabella di marcia i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’Istituto Bon Bozzolla di Farra di Soligo. Il cantiere avviato un anno fa, giorno dopo giorno vede la realizzazione della nuova struttura per un totale di oltre 3mila metri quadri aggiuntivi sul fronte sud, in quella che era l’area prima destinata a parcheggio. Un intervento di quasi 11milioni di euro che ora può contare anche di un finanziamento regionale pari a 2milioni in conto capitale a rimborso graduale.

Oltre a riqualificare e ad adeguare l’edificio esistente alla normativa antisismica, il progetto del nuovo Bon Bozzolla modifica sostanzialmente la disposizione delle aree destinate ai servizi comuni e alla socializzazione e dota il complesso in ogni livello di spazi esterni fruibili dagli ospiti.

«Andiamo verso il completamento dell’ampliamento, della realizzazione del nuovo edificio, e della prima fase dei lavori di restauro, già probabilmente entro l’estate -ha spiegato il presidente dell’Istituto Bon Bozzolla, Giuseppe Bubola- Da lì in poi un altro anno di attività per rimettere a nuovo tutto lo storico fabbricato, forti e consapevoli che stiamo scrivendo una pagina di futuro. E anche il finanziamento della Regione del Veneto è il riconoscimento della bontà dell’intervento e del grande impegno di tutto il Bon Bozzolla, dal personale agli ospiti. Sebbene qualche piccolo disagio lo stiamo vivendo tutti, anche quanti quotidianamente si recano al Centro Prelievi, siamo certi nella collaborazione e la fiducia delle famiglie e delle istituzioni locali».