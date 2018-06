Montebelluna: un boato nella notte sveglia la città

MONTEBELLUNA E’ stato udito questa notte un improvviso boato in numerose parti della città tra l’una e le due di notte. I fato ha destato preoccupazione in città, con chiamate in Municipio, e diverse ipotesi, anche fantasiose, nei social.

In realtà la protezione civile, su indicazione del sindaco, dopo un'attenta e puntuale ricognizione, ha constatato non essere accaduto nulla di allarmante. Non ci sono state segnalazioni di eventi anomali in città quali scosse sismiche, né un movimento aereo da far pensare al superamento del suono o a oggetti volanti non identificati. La protezione civile, sentiti i carabinieri, ha appurato che l’episodio può essere ricondotto alle straordinarie condizioni atmosferiche delle scorse ore, in particolare a un forte tuono generato dall’incontro a tra l’aria calda dell’area montebellunese e quella più fredda proveniente dalla zona Pedemontana nord e quella feltrina che nella giornata di ieri erano state interessate da grandinate e venti fortissimi. Nulla di cui preoccuparsi dunque, commenta l'amministrazione comunale