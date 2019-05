Brad Pitt in visita nella Marca: la star ad Asolo e alla Tomba Brion

Pochi giorni fa era sul tappeto rosso del Festival di Cannes per presentare, insieme a Leonardo DiCaprio e Quentin Tarantino, l'attesissimo film "C'era una volta a Hollywood". Oggi invece, mercoledì 29 maggio, in un normalissimo giorno di pioggia, Brad Pitt è arrivato in provincia di Treviso e ha visitato alcuni luoghi simbolo della Marca.

In mattinata è stato fotografato durante una visita alla Tomba Brion progettata dall'architetto Carlo Scarpa nel cimitero di San Vito di Altivole. Increduli gli addetti ai lavori di manutenzione del cimitero che, sotto una leggera pioggia, si sono trovati davanti il divo hollywoodiano. Brad Pitt si è concesso a qualche foto insieme ai fortunati passanti che l'hanno riconosciuto. Dopo la visita al cimitero di San Vito di Altivole, l'attore è stato visto in centro ad Asolo dove non si è fatto sfuggire l'occasione per una veloce visita al borgo trevigiano. Il sindaco Migliorini non l'ha incontrato di persona ma ha ricevuto conferma della visita dell'attore americano in paese. Solo ieri, martedì 28 maggio, Brad Pitt era stato avvistato a spasso per le calli di Venezia dove ha visitato le Gallerie dell'Accademia cenando in un ristorante sul Canale della Giudecca. Da alcuni giorni, dopo la fine del festival di Cannes, l'attore ha deciso di fermarsi in Veneto ma non è ancora trapelato se il suo soggiorno sia legato solo a motivi di svago o se abbia in cantiere qualche nuovo progetto in zona. Per adesso non è escluso che, nei prossimi giorni, altri fortunati passanti abbiano occasione di incontrarlo ancora in giro tra le meraviglie del Veneto.