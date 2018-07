Nel Quartiere Ovest di Preganziol cede la strada: dopo le segnalazioni interviene il Comune

PREGANZIOL "A seguito di alcune richieste che ho ricevuto, a nome dei cittadini del quartiere Ovest di Preganziol, intendo segnalare il mio disappunto e quello di tutti i cittadini del quartiere, nonché di tutte le persone che transitano per via Baratta Nuova e trovano la profonda apertura nella strada che di fatto ne ha dimezzato la careggiata". Con queste prole l'ex consigliere comunale Cristian Badinha voluto portare all'attenzione un problema che stava affliggendo alcuni residenti.

"E' oramai più di un mese che a seguito del temporale di inizio giugno è caduto un albero, a pochi metri dal sottopasso di via Baratta Nuova, tra il sotto passo del Lando e via Marmolada: lì si è aperta una voragine che di fatto ha ridotto la careggiata. Ci si è limitati a rimuovere l'albero e posizionare dei cartelli di segnalazione del pericolo, ma è più di un mese che la careggiata è dimezzata con una situazione di evidente pericolo - continua Badin - Come sempre non mi resta che constatare l'incapacità e la poca celerità a risolvere problemi di manutenzione stradale da parte di questa Amministrazione. Non entro in merito alla situazione degli asfalti, d'altronde un'Amministrazione che lascia una situazione di pericolo così per i cattadini si qualifica da sola. Vogliamo intervenire o aspettiamo che ci cada dentro qualcuno e si faccia male? Qualcuno ha mai percorso la strada di notte?".

"Molti cittadini mi hanno segnalato il pericolo, e la difficoltà, soprattutto per chi chi sale dal sottopasso per poi trovarsi improvvisamente le auto che invadono la propria corsia, per evitare di finire dentro la buca - chiosa Badin - Ciò constatato anche dopo il sopralluogo che ho effettuato assieme al consigliere Valeria Salvati per effettuare le foto, sia nel degradato parco del quartiere di Frescad, sia per il quartiere Ovest di Preganziol che ha bisogno di svariate manutenzioni". Una situazione che però fortunatamente si è parzialmente risolta nella giornata di sabato quando gli operai comunali hanno provveduto a tappare la buca in modo provvisorio.

