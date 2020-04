Emorragia cerebrale a 16 anni: «Primi segnali di ripresa»

Resta in coma il calciatore di soli 16 anni colpito, lunedì 20 aprile, da una grave emorragia cerebrale mentre si trovava in casa con i genitori. Dopo il ricovero immediato all'ospedale Ca' Foncello e un intervento durato ben 7 ore, il giovane è ancora in coma farmacologico ma, nelle scorse ore, avrebbe dato i primi segnali di ripresa.

Ad annunciarlo è il sindaco di Resana, Stefano Bosa che commenta: «Serviranno altri due giorni per sciogliere la prognosi ma è possibile che la giovane promessa dell'Lr Vicenza Virtus Calcio si risvegli dal coma». Positive le prime due Tac, accompagnate da segnali di netto miglioramento che hanno portato i medici ad esprimere un cauto ottimismo sulle condizioni di salute del giovane. Per amici e familiari del 16enne è una prima notizia confortante, dopo tre giorni da incubo.