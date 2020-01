Cambio di Presidenza per il GRAnDE Festival che scalda i motori per la 2^ edizione

A pochi mesi dalla seconda edizione del GRAnDE Fesival (Graphic and Design Festival) il passaggio ufficiale di testimone dal Presidente della prima edizione 2018 Federico Frasson alla professoressa dell'Istituto Rosselli di Castelfranco Veneto Monica Perin, co-fondratice dello stesso assieme al direttivo composto da Mary Pavin, Mariella Vecchiato ed Emanuela Doddis.

Un festival biennale svoltosi ad aprile 2018 che ha visto grandi personaggi intrattenere il pubblico del Teatro Accademico, grandi mostre che hanno coinvolto molte location di Castelfranco e un grande afflusso di pubblico e studenti coinvolti da una grande opportunità, quella di parlare di grafica, di design, di comunicazione nella Città di Castelfranco che ha saputo coinvolgere anche tutti i Comuni della castellana stessa. “E' stata una prima edizione davvero 'grande' – dichiara Federico Frasson presidente uscente dell'omonima associazione e presidente di Fkdesign agenzia di Castelfranco Veneto – abbiamo lavorato tantissimo, con un entusiasmo che non solo ha coinvolto noi ma anche tutti quelli che piano piano si sono interessati: dal Comune, agli sponsor istituzionali e privati, dai professionisti. Castelfranco ha visto grandi nomi come Lorenzo Marini, testimonial della prima edizione, a Francesco Morace fino a Francesco Franchi. Insomma i top del settore erano qui a testimoniare con noi il grande cambiamento del mondo della grafica e della comunicazione in generale, a ribadire che le professionalità devono tornare ad essere tali, bisogna studiare e acquisire esperienza. Questo è stato il grande messaggio che abbiamo voluto rivolgere ai giovani. Ora, come da statuto della nostra associazione, passo il testimone a Monica Perin per questa seconda edizione. Io rimango al loro fianco e mi occuperò della parte relativa ai professionisti e per quel che servirà con lo stesso spirito della prima grande edizione”.

"Per la seconda edizione ho ricevuto l'incarico di Presidente dell'Associazione GRAnDE - dichiara Monica Perin -un ruolo che si configura soprattutto come coordinatore del team di lavoro che per il 2020 si è notevolmente allargato. Stiamo lavorando da mesi al programma ed ai contenuti che saranno caratterizzati dall'attenzione verso la cultura del progetto e dal ruolo fondamentale della formazione di un grafico. In un momento culturale sempre più ricco di stimoli ed insieme di inquinamento visivo e saturazione comunicativa si sente sempre più il bisogno di confronto, per proporre direzioni ed orientamenti progettuali. Il mio background e la mia professione di docente di grafica d'altronde non possono che rendermi sensibile verso questo aspetto".