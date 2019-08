Cane abbandonato sotto il ponte di Segusino: trovato il proprietario

Un grave episodio di abbandono di animali ha segnato la mattinata di Ferragosto nel Comune di Segusino. Poco prima delle ore 9 un passante, residente nella zona, si è accorto che nelle acque del Piave, legato sotto il ponte, c'era un cane abbandonato in grande difficoltà.

L'autore del ritrovamento ha avuto la prontezza di chiamare subito sul posto i soccorsi. Pochi minuti più tardi a Segusino sono intervenuti i volontari dei vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri di Mel. Il cane, un esemplare maschio e piuttosto anziano di Levriero, è stato recuperato con successo dalle acque del fiume. Dotato di microchip, l'animale non ha potuto essere identificato fin da subito dal momento che il chip non risultava rintracciabile. Portato al canile sanitario di Belluno per le cure del caso è stato identificato e il suo padrone è stato rintracciato poche ore più tardi. L'animale ora è in buone condizioni, il proprietario del cane ha dovuto invece chiarire la sua posizione alle forze dell'ordine per aver abbandonato la povera bestia nelle acque del fiume proprio la mattina di Ferragosto.