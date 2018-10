Casa gratuita per il comandante della finanza: scoppia il caso

«Famiglie con bambini sotto sfratto e decine di persone bisognose che fanno i salti mortali per arrivare a fine mese. Con quale credibilità il Comune dirà che per loro gli alloggi non ci sono dopo aver dato gratuitamente una casa al comandante della Guardia di finanza?»

A parlare è Alessandro Bortoluzzi, capogruppo del Partito democratico in consiglio comunale a Conegliano. Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" la sua indignazione è dovuta a un provvedimento comunale di fine settembre in cui l'amministrazione, guidata dal sindaco Fabio Chies, ha annunciato di voler mettere a disposizione, in comodato gratuito, un immobile da adibire ad alloggio di servizio per il comandante della Guardia di finanza in carica a Conegliano. Da sempre gli alloggi delle forze dell'ordine dovrebbero essere a carico dello Stato, ma visto che la caserma di viale Spellanzon sembrerebbe non avere spazio a sufficienza per ospitare tutti gli alloggi riservati ai finanzieri, il comandante è stato trasferito, a titolo gratuito, in un appartamento di via Maset. Settanta metri quadri di spazio su due piani, con terrazza e garage inclusi. Le uniche spese che il finanziere dovrà sostenere saranno quelle condominiali. Non è tutto però: l’appartamento infatti fa parte di un condominio gestito da Ater Treviso per conto del Comune e dovrebbe essere assegnato a famiglie o persone in difficoltà economiche. Apriti cielo: appena saputa la notizia il Partito democratico ha chiesto al comandante di rinunciare all'alloggio gratuito. «E' una polemica strumentale - minimizza il sindaco Chies - non appena i lavori di ampliamento della caserma di viale Spellanzon saranno terminati, il comandante tornerà ad alloggiare insieme a tutti gli altri suoi colleghi».