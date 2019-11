A Castelfranco rinnovato il bus navetta per il “Natale sotto le Mura”

Si rinnova, per il quarto anno consecutivo, l'accordo tra Mobilità di Marca Spa e Amministrazione Comunale di Castelfranco Veneto in occasione delle festività natalizie. Una collaborazione finalizzata ad offrire ai cittadini un servizio totalmente gratuito, che comprende park+bus. Tutti i pomeriggi di ogni fine settimana, fino al 5 gennaio, sarà infatti possibile raggiungere comodamente e gratuitamente il centro cittadino, grazie al bus navetta che ogni 15 minuti partirà dal parcheggio del Foro Boario e di Via Valsugana per raggiungere le fermate di Piazza Giorgione e Corso XXIX Aprile. Una soluzione comoda, gratuita e che strizza l'occhio all'ambiente: la navetta in servizio sarà infatti un mezzo totalmente elettrico, quindi a emissioni zero e completamente silenzioso, il cui utilizzo consentirà di togliere dalle strade e dal centro storico centinaia di auto.

Un servizio ormai ben conosciuto e apprezzato dai visitatori e dai residenti che trovano la formula park+bus il sistema più pratico per raggiungere il centro storico durante le festività, come testimoniano le cifre dell’edizione 2018-2019 che hanno visto un incremento del 50% rispetto al 2017-2018 e più che triplicati i numeri del primo anno di avvio.