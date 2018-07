Allarme temperature, centro anziani aperto per fronteggiare la calura

MOGLIANO VENETO La Regione ha lanciato uno “Stato di allarme climatico per disagio fisico” che, nelle zone pianeggianti, come quella di Mogliano, è previsto per i giorni di domani, giovedì 19 luglio, e venerdì 20. E’ stato attivato un numero verde 800 462 340 in collaborazione con il servizio di Telesoccorso e Telecontrollo, oltre al servizio di reperibilità al numero verde 800 990 009, per la segnalazione di eventuali emergenze di competenza della protezione civile.

In previsione, quindi, di picchi di calore elevati, l’Amministrazione comunale moglianese ricorda ai cittadini anziani la possibilità di poter usufruire degli spazi climatizzati del Centro Anziani di via Dalla Chiesa. Il Centro resterà aperto tutti i giorni fino alla fine di agosto, compresi il sabato e la domenica con orario mattutino 9/12 e pomeridiano 15/18. All'interno le stanze sono climatizzate e negli orari indicati è sempre presente il personale della struttura, oltre a molti soci con i quali socializzare e trascorrere qualche ora piacevole.

Rimane valida la raccomandazione, soprattutto agli anziani, di seguire le principali precauzioni, quali evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00), soprattutto per lavori nell’orto e faticosi, indossare un abbigliamento non attillato e leggero, ridurre la temperatura corporea bagnandosi braccia, polso e viso, diminuire l’attività fisica, bere con regolarità, anche se non se ne avrebbe voglia, almeno due litri di acqua al giorno, salvo diversa prescrizione del medico, alimentarsi in maniera corretta, con cibi leggeri, molta verdura e molta frutta.