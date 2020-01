Addio al negozio più longevo di Farra: la signora Anna chiude il "casoin" del paese

«Insieme al 2019 chiude anche il negozio di alimentari della mia infanzia. “La bottega della Anna”». Con queste parole, scritte in un post su Facebook da quasi 14 mila like in poche ore, Nicola Canal (il noto youtuber in arte Il Canal) ha voluto salutare il noto "casoin"/tabacchi di via San Rocco a Farra di Soligo che, per pensionamento della titolare, ha per sempre chiuso i battenti dopo innumerevoli anni di attività. «Quando mi fate i complimenti per la “genuinità” dei miei video non li state facendo solo a me ma anche e soprattutto a chi mi ha cresciuto! - scrive Canal - Fra le tante belle persone che formano la mia comunità c’è anche Anna (Berton, ndr.). Lei mi ha visto crescere tra un Kinder sorpresa, il prosciutto cotto e un “segna lì per piacere, paga la mamma”...In un’epoca in cui i ragazzini crescono col sogno di vivere “vite instagrammabili”, tra Rolex e viaggi di lusso, io so per certo che la vera felicità è racchiusa anche in questo scatto». Anche il sindaco Mattia Perencin, nel giorno della chiusura nella serata di Capodanno, ha voluto salutare di persona la signora Anna: «Dopo quarantacinque anni di attività chiude la piccola bottega di alimentari di via San Rocco di Anna Berton. Grazie Anna e anche alla cara mamma per l’attività portata avanti con grinta e determinazione nonostante le moltissime difficoltà e la crisi economica degli ultimi anni».