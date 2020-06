Atlantic Sport colpita dal Covid-19: stop alle attività in piscina e palestra

Atlantic sport non sarà più in grado di riprendere le attività sportive e riabilitative di piscina e palestra a Villorba. Il motivo è legato alle ripercussioni economiche dell'emergenza Coronavirus, come specificato dall'associazione sportiva in una breve nota pubblicata in questi giorni nell'homepage del loro sito web.

L'ex piscina Arep di Villorba dunque non riaprirà i battenti. Le attività sportive erano state sospese lo scorso marzo. L'annuncio del fallimento è arrivato però poco prima della scadenza del contratto di gestione, in vigore fino ad agosto. Un fallimento da cui la cooperativa Arep Sociale ha subito preso le distanze sui suoi canali social, con un messaggio molto chiaro: «Arep sociale non è Atlantic Sport, Volevamo chiarire nuovamente che la componente sportiva cui fa parte la piscina non è di gestione né di proprietà di Arep Sociale. Dal 2008 la società che si occupa di attività sportiva in acqua e in palestra è Atlantic Sport. La struttura e la gestione non sono di nostra competenza né proprietà». La chiusura della struttura di Via Vazzole è arrivata da un giorno all'altro, senza preavviso, nello stupore generale delle tantissime persone che seguivano i corsi gestiti da Atlantic Sport. Impossibile avere, ad oggi, una nuova data certa per la riapertura della piscina. Alla delusione della chiusura, gli iscritti hanno polemizzato per il fatto che il servizio clienti dell'associazione fallita risponde solo con un messaggio di posta elettronica pre-impostato che non fornisce alcun chiarimento su possibili rimborsi per la sospensione improvvisa delle attività. Il Comune di Villorba si è mobilitato per cercare un accordo con il Tennis Park per fare in modo di spostare le attività dell'ex piscina Arep e permettere agli iscritti di tornare a seguire i corsi in vasca. Per il momento nulla è ancora stato confermato ma la speranza è che i corsi possano ripartire al più presto con una nuova gestione.