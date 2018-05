Lavori in autostrada: chiuso lo svincolo di Preganziol

PREGANZIOL Per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, la società Concessioni Autostradali Venete informa che da venerdì notte fino a domenica mattina, rimarrà chiuso in A4 lo svincolo di uscita per la stazione di Spinea per il traffico in arrivo da Trieste (carreggiata ovest).

In particolare la chiusura sarà effettuata dalle ore 21 di venerdì 4 maggio alle ore 12 di domenica 6 maggio 2018, con deviazione del traffico attraverso idonea segnaletica alla stazione di Mirano Dolo. Sempre per lavori di rifacimento della pavimentazione, nella notte tra sabato 5 e domenica 6 maggio verrà effettuata la chiusura dello svincolo di immissione in direzione Trieste (carreggiata est) della A4 per il traffico in arrivo dalla rotatoria di Preganziol e la chiusura dello svincolo di uscita in direzione Trieste (carreggiata est) per il traffico diretto in A27 (direzione Belluno). In questo caso la chiusura avverrà dalle ore 23 di sabato 5 alle 6 di domenica 6 maggio, con deviazioni alla stazione autostradale di Venezia Nord e Venezia Est. In caso di rallentamenti e incolonnamenti dovuti alle chiusure previste, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.