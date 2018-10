Treviso: a novembre il Comune chiude quattro uffici

L'ufficio anagrafe e di Stato civile, lo sportello dell'ufficio Protocollo e l'ufficio Messi saranno i quattro sportelli del Comune di Treviso che nel mese di novembre 2018 resteranno chiusi per alcuni giorni in via straordinaria.

Stando a quanto riportato dal Comune di Treviso, l’ufficio di Stato civile resterà chiuso martedì 6 e martedì 20 novembre 2018, l’ufficio Anagrafe sabato 5 gennaio 2019 (in questa data non verranno celebrati matrimoni civili) mentre lo sportello dell'ufficio Protocollo e l'ufficio Messi resteranno chiusi sabato 3 novembre 2018 e sabato 5 gennaio 2019.