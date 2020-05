A Combai è tempo di "E' Verdiso Smart"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La 31^ edizione della rassegna non si cancella, ma si vive in maniera diversa. Come? I volontari della Pro Loco hanno scatenato la fantasia e liberato nell’aria energia e positività, che inevitabilmente viaggeranno su dispositivi tecnologici; attraverso la “navigazione”, i visitatori saranno spinti a planare sulla pagina facebook, dove sarà possibile seguire, e condividere, lo speciale programma della manifestazione. Saranno coinvolti i produttori di Verdiso, ciascuno dei quali posterà foto e video dell’azienda, mettendo in risalto vino e vigneti, cantine e bottiglie. Quanti hanno partecipato alla “Sbecotando” saranno invece invitati a inviare le loro foto, che il prossimo anno saranno posizionate lungo il percorso della camminata. I ristoratori della zona, anziché servire i piatti della tradizione, regaleranno ricette e dispenseranno idee originali da portare in tavola: creatività sarà la parola d’ordine. “Creativi, divertenti e convincenti. Lo scopo – prosegue la presidente della Pro Loco – è di continuare ad attirare sulle nostre colline gli enoturisti, che non devono assolutamente disertare l’acquisto di Verdiso né dimenticare la bellezza del paesaggio. È un modo per mantenere vivo un sentimento e forte un legame; la pandemia finirà e intorno alla nostra Mostra dei vini torneremo ad abbracciaci. Ora non è possibile aprire le porte del Salone delle Feste, ma nulla ci vieta di spalancare i social per sentirci più vicini”.

L’inaugurazione manterrà data e orario prestabiliti (sabato 9 maggio alle 19), ma vedrà protagoniste due sole persone, il sindaco di Miane, Denny Buso, e la presidente della Pro Loco di Combai. Insieme, con tanto di tricolore, guanti e mascherine, e rispettando le distanze di sicurezza, daranno ufficialmente il via alla “straordinaria” kermesse targata 2020, immersi nel verde delle vigne: “Brinderemo insieme per scongiurare ulteriori sciagure e soprattutto per richiamare tutti a un forte senso di solidarietà. Siamo consapevoli della gravità del momento – aggiunge Maria Vittoria Moro -, tuttavia è importante saper guardare avanti, aiutando le attività locali a rialzarsi in piedi. Una sfida che la Pro Loco ha raccolto. Sentiamo più che mai l’obbligo di promuovere il commercio e le attività ricettive di questa terra. Per questo motivo non abbiamo voluto semplicemente cancellare la manifestazione. “È Verdiso” farà da volano, seppur virtualmente. La nostra associazione non ha interesse nel fare soldi, bensì nel tenere in vita bar, ristoranti, B&B, cantine: il cuore pulsante della nostra economia, la vita di migliaia di persone”.