Grande festa a Casa Marani: la signora Angela spegne 101 candeline

Sabato 27 luglio la signora Angela Favaro, ospite a Casa Marani a Santandrà, festeggerà il suo 101° compleanno. E ogni anno che passa è un motivo in più per festeggiarla.

Angela è nata a Musestre di Roncade il 27 luglio 1918 in una famiglia di contadini. A 17 anni incontrò Giuseppe, ragazzo del suo paese, che dopo due anni sposò. Dalla loro unione nacquero 3 figli: Assunta, Giuseppina e Alberto. Angela amava tanto ballare e anche dopo una settimana di lavoro nei campi correva in riva al Sile a Musestre e, con l'accompagnamento della fisarmonica e del clarino, tutti ballavano. Lo scorso anno, nel suo 100° compleanno la signora disse: «Nò avarìa proprio caro de morir, me piàsaria star quà ancora… e chi nò me vòl vedàr, se tire in parte!» Oggi, nonna Angela comincia a sentire il tempo che passa e si stanca facilmente. Considerato lo stato di salute, e in accordo con la famiglia, le verrà dedicato un momento di saluto e auguri in forma semplice sabato 27 luglio 2019 alle ore 11:00 presso la casa di riposo di Santandrà. Per l’occasione sono stati invitati il sindaco di Spresiano, dove la signora aveva la sua ultima residenza, e il sindaco di Povegliano.