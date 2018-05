Comune di Villorba: annunciata una gestione finanziaria 2017 in perfetto equilibrio

VILLORBA Silvia Barbisan - assessore al bilancio - ha presentato nei giorni scorsi al Consiglio Comunale il rendiconto sulla gestione finanziaria 2017 del Comune di Villorba. “Nonostante, qualche fake news generata da poco attenta lettura della documentazione ufficiale, vorrei sottolineare - ha detto in premessa Silvia Barbisan - che la gestione finanziaria 2017 si è conclusa in equilibrio e che sono stati raggiunti gli obiettivi di pareggio del bilancio secondo quanto previsto dalla normativa vigente per il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica".

"Inoltre - continua l'assessore - il debito a Villorba è diminuito, sia come valore complessivo sia come valore pro capite. I muovi mutui assunti sono serviti a finanziare scuole e nuovi impianti sportivi e comunque sono di importo inferiore a quello delle quote che annualmente si restituiscono. Mutui peraltro necessari per garantire i servizi, visto che, come ha recentemente reso noto uno studio della CGIA di Mestre, tra il 2010 e il 2017 le manovre di finanza pubblica a carico delle autonomie locali hanno comportato una contrazione delle risorse disponibili pari a 22 miliardi di euro e che i più colpiti sono stati proprio i Comuni e che per Villorba ciò ha significato un minor trasferimento complessivo di circa 14 milioni di euro (circa 2 milioni di euro in meno per anno dal 2010 al 2017). Lo stesso studio rileva inoltre che il mancato trasferimento ai Comuni ha determinato un aumento della pressione fiscale locale, tranne che, per scelta dell’amministrazione, nel Comune di Villorba”.

“Inoltre - ha continuato Silvia Barbisan - l’anticipazione di tesoreria è stata necessaria per l'elevato ammontare di crediti non pagati (il cui accertamento e pagamento è necessario al fine del voluto contenimento della generale pressione tributaria sui villorbesi) nei confronti dei contribuenti, soprattutto per IMU. Ma le azioni messe in campo dall'amministrazione evidenziano una situazione non solo sotto controllo, anzi migliorata rispetto al 2016, i giorni in anticipazione sono stati infatti solo 200, mentre nel 2016 sono stati oltre 300”. “Sul fronte spesa (la spesa corrente, ad esempio si i riduce del 4,32% rispetto all'anno precedente e addirittura del 9,64%, rispetto al 2014), la collaborazione con le associazioni sportive, la programmazione e gestione degli acquisti attraverso le piattaforme di acquisto elettronico e la stazione unica appaltante (-2,5% rispetto al 2016), il contenimento della spesa per il personale (- 2,90% rispetto l’anno precedente), la riduzione della spesa per interessi (-9,35% rispetto al 2016), hanno determinato il miglioramento dei saldi finanziari. Nonostante i tagli di risorse si è riusciti a realizzare opere pubbliche per oltre due milioni di euro, soprattutto scuole, strade e impianti sportivi. Inoltre, confrontando i dati numerici a consuntivo con quelli di previsione, gli scarti rientrano nei margini fisiologici, connaturati alla inevitabile differenza tra il previsto ed il realizzato finale, mediamentepari al 96,65% delle previsioni definitive di spesa corrente, con punte del 100%, a conferma di una programmazione attenta ed efficace”.

“Il bilancio 2017 si chiude - continua l’assessore al bilancio - con un avanzo, che prudenzialmente deve essere accantonato per la copertura di crediti di difficile esazione. Nel dettaglio l’avanzo di amministrazione è di 1.463.995,06 euro: risultato che, depurato delle quote accantonate per fondo crediti di dubbia esigibilità e per fondo rischi da contenzioso, si riduce ad € 423.263,26, corrispondenti ad appena il 2,3% del totale di bilancio. Infatti, un avanzo elevato sarebbe indice di un’inadeguata programmazione rispetto alle risorse a disposizione dell'ente. Nel caso di Villorba è invece dimostrato come questa amministrazione abbia saputo impiegare tutte le risorse disponibili, garantendo gli equilibri di bilancio e la tempestività dei pagamenti per le obbligazioni assunte, pur nella difficile situazione di liquidità, che continua a persistere”.

“In conclusione - ha detto Silvia Barbisan - la buona gestione finanziaria 2017 ha garantito l'equilibrio fra risorse disponibili, erogazione di servizi e realizzazione di opere, un miglioramento dei saldi di cassa, una riduzione del debito e nessun taglio ai sevizi, anche se, come nel caso del trasporto scolastico, si è resa necessaria una riorganizzazione, considerati gli elevati costi in rapporto al numero di utenti”.