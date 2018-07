La loggia dei Cavalieri ospita la rassegna "Comunichiamoci"

TREVISO Nel mondo attuale che ci fa da cornice, dove la politica si fa sui social network e siamo quotidianamente assediati dalle fake news, è sempre più importante approfondire il senso del comunicare, riscoprirne l’etimo latino che fa emergere l’aspetto del “mettere in comune”, del condividere. “Buona” comunicazione è dunque ciò che sottende un rapporto inclusivo, empatico, paritario e diventa il tema del numero 6 della rivista La chiave di Sophia, che sarà presentata in Loggia dei Cavalieri a Treviso sabato 14 luglio in una lunga e ricca serata.

Si comincia alle ore 18.30 con la lettura e il racconto di alcuni estratti della rivista presentati dalle voci degli autori Luca Mauceri, Claudia Carbonari e Elena Casagrande, che approfondiranno il tema della comunicazione attraverso il linguaggio delle parole e delle immagini, le quali necessitano entrambe una fruizione critica; alle ore 21.00 invece Alvise Wollner, altro autore della testata, ci condurrà nel mondo del grande cineasta statunitense Wes Anderson. Il cineforum avrà come protagonista il film “Il treno per il Darjeeling”, un’occasione unica per vivere un indimenticabile viaggio in India alla scoperta del potere comunicativo delle immagini e dei messaggi universali presenti nel cinema di uno dei più grandi autori del nostro tempo.