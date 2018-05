Concorso letterario Adamo Lovat, i premiati

VILLORBA L’amministrazione comunale di Villorba promuove ogni anno numerose iniziative culturali nel territo- rio, e in alcuni casi può contare sul mecenatismo di famiglie e imprese. Un caso esemplare è la specifica con- venzione, a rinnovo triennale, siglata tra il Comune e la famiglia Lovat. Questa convenzione finanzia diverse iniziative: due borse di studio destinate a giovani laureati nelle discipline di area umanistica; cinque premi destinati ai giovani lettori “più assidui” della Biblioteca comunale nell’ultimo anno solare trascorso tra le fasce d’età da 0 a 5 anni, da 6 a 11 anni, da 12 a 14 anni, da 15 a 21 anni, da 22 a 29 anni. Fiore all’occhiello della convenzione è però il Concorso Letterario Adamo Lovat destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, consistente nella redazione di un testo di poesia o prosa (racconti brevi) inerente temi stabiliti annualmente dall’Assessorato in collaborazione con l’istituzione scolasti- ca, che in questo caso era ”Il Gioco. Racconta cosa significa per te realizzando un testo in prosa o una poesia”.

Hanno partecipato al concorso 2017/2018, 141 studenti dalla scuola primaria e 65 dalla scuola secondaria di secondo grado che hanno sottoposto alla commissione giudicante (composta da assessore alla pubblica istruzione, vicario per la scuola, bibliotecaria e un rappresentante della famiglia Lovat) oltre 180 elaborati, numero in costante crescita anno dopo anno. La successiva valutazione ha quindi permesso di assegnare il monte premi di 2.600 Euro in buoni libro secondo le seguenti classifiche:

CATEGORIA SCUOLA PRIMARIA - SEZIONE POESIA

I classificati: Sebastiano Durante e Mattia Maran (classe IV B Scuola “Marco Polo”), 250 Euro II classificati: Nicolò Bonan e Cesare Lorenzon (classe IV A Scuola “Marco Polo”), 100 euro

III classificati ex aequo: Davide Franceschini (classe V Scuola “G. Matteotti”), 25 Euro

Aurora Campagnolo e Margherita Tonon (classe IV Scuola “Marco Polo”), 25 Euro

Premio alla Scuola Primaria “Marco Polo”, 250 Euro

CATEGORIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SEZIONE POESIA

I classificati: Davide Bruzzolo e Marco Durante (classe I H Scuola “G. Scarpa”), 250 Euro II classificata: Maddalena Marchesin (classe II H Scuola “G. Scarpa”), 100 Euro

III classificato: Matteo GIusto (classe I A Scuola “A. Manzoni”), 50 Euro

Premio alla Scuola “A. Manzoni”, sede “G. Scarpa” di Villorba, 250 Euro

CATEGORIA SCUOLA PRIMARIA - SEZIONE PROSA

I classificato: Riccardo Modesto, (classe V A Scuola “Marco Polo”), 250 Euro

II classificati ex aequo: Lorenzo PIz (classe V B Scuola “Marco Polo”), Leonardo Mattarollo (classe V B Scuo- la “Marco Polo”), 50 Euro

III classificato: Thomas Dal Corso (classe V A Scuola “Marco Polo”), 50 Euro

Premio alla Scuola Primaria “Marco Polo”, 250 Euro

CATEGORIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SEZIONE PROSA

I classificata: Carmen Matilde (classe I A Scuola “A. Manzoni”), 250 euro

II classificato: Filippo Cappellazzo (classe II F Scuola “ G. Scarpa”), 100 Euro III classificata: Virginia Piovesan (classe III B Scuola “A. Manzoni”), 50 Euro Premio alla Scuola “A. Manzoni” sede di Lancenigo, 250 euro

PREMIO “ADAMO LOVAT” LETTORI ASSIDUI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017

Fascia d’età: da 0 a 5 anni, Paola Povelato, 200 Euro; da 6 a 11 anni, Ester Furlanetto, 200 Euro; da 12 a 14 anni, Nabila Oubaidi, 200 Euro; da 15 a 21 anni, Giorgia Sari, 200 Euro; da 22 a 29 anni, Serena Zuccarello, 200 Euro.