Conegliano, trenta borse di studio per i migliori studenti

Per la cerimonia di consegna delle borse di studio che annualmente il Comune di Conegliano dà agli studenti meritevoli degli Istituti superiori della città è arrivato un messaggio dall'astrofisico Piero Benvenuti, bloccato a Roma per impegni lavorativi. La cerimonia si terrà tenutasi in Municipio sala consiliare ha visto 30 ragazzi premiati con borsa di studio. "Questo riconoscimento vuole essere un ringraziamento che ogni anno, ormai da 22 anni, l’Amministrazione riconosce a quegli studenti che con particolare profitto si impegnano e si applicano ponendo le basi per il proprio percorso di vita e di studio. - spiega l'assessore alla pubblica istruzione, Gianbruno Panizzutti - Al di là del valore economico queste borse di studio vanno viste come un premio alla meritocrazia, merce rara che la scuola ha il dovere di insegnare e perseguire con convinzione".

Ad allietare la cerimonia la partecipazione dell'Istituto musicale Benvenuti. Il Duo violinistico formato da Letizia Zambon e Karan Menegazzo eseguirà "Duetto dello specchio" di W. A. Mozart. A seguire il duetto composto dalla violinista Letizia Zambon e dall'arpista Mariasole Zambon. Eseguiranno "Moorish garden" di Nancy Gustavson.

I PREMIATI

I.S. GALILEI Istituto Tecnico D'Agostin Alex

I.S. GALILEI Istituto Tecnico D'Amico Mattia Samuel

I.S. GALILEI Istituto Tecnico Miani Nicolas

I.S. GALILEI Istituto Tecnico Moro Dennis

I.S. GALILEI Istituto Professionale Menoncin Giada

I.S. GALILEI Istituto Professionale Mitreski Nikola

I.I.S.S. "M. Fanno" Istituto Tecnico Casagrande Katia

I.I.S.S. "M. Fanno" Istituto Tecnico Gandin Matteo

I.I.S.S. “M. Fanno" Istituto Tecnico Tonon Silvia

I.I.S.S. "M. Fanno" Istituto Professionale Li Jie

I.I.S.S. "M. Fanno" Istituto Professionale Mensah Moses

I.I.S.S. "M. Fanno" Istituto Professionale Shehu Rezina

Liceo Scientifico "G. Marconi" De Candido Silvia

Liceo Scientifico "G. Marconi" Franze' Renato

Liceo Scientifico "G. Marconi" Perinot Alberto

Liceo Scientifico "G. Marconi" Pavanello Simone

Liceo Scienze Applicate "G. Marconi" Da Dalt Davide

Liceo Scienze Applicate "G. Marconi" Sartor Andrea

Liceo Economico Sociale "G. Marconi" Ros Greta

Liceo Classico "G. Marconi" Comin Asia

Liceo Classico "G. Marconi" Menegale Giulia

Liceo Musicale "G. Marconi" Chen Yizhou

I.S.I.S.S. "F. Da Collo" De Lazzaro Giada

I.S.I.S.S. "F. Da Collo" Del Pio Luogo Elena

I.S.I.S.S. "F. Da Collo" Krasniqi Alda

I.S.I.S.S. "F. Da Collo" Meneghel Elisabetta

I.S.I.S.S. "F. Da Collo" Perinot Erica

I.S.I.S.S. "F. Da Collo" Rubino Andrea

Istituto Tecnico "G.B. Cerletti" Bottecchia Elena

Istituto Professionale "G.B. Cerletti" Tischer Elisa