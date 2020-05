Controlli straordinari dei carabinieri, Conegliano sorvolata dall'elicottero

Un approfondito controllo del territorio è stato eseguito nella mattinata di giovedì 21 maggio dai carabinieri della Compagnia di Conegliano. I militari dell’Arma hanno pattugliato Conegliano e le cittadine limitrofe sia dall’alto per mezzo di un elicottero dell’elinucleo di Belluno che con gli ordinari servizi su strada messi in campo dalla Compagnia dei Carabinieri di Conegliano. I controlli odierni rientrano nella cosiddetta fase 2 per garantire il rispetto delle “regole”.

