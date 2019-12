A Conegliano il convegno “Mens sana in corpore sano?"

Pienone delle grandi occasioni al Toniolo per la serata con il dott. Giuliano Poser e la dott.ssa Marcella Bounous, dedicata al benessere dell’adolescente sportivo e aperta a società sportive, insegnanti, giovani atleti e famiglie. La conferenza è stata promossa da nove Comuni del territorio coneglianese (Conegliano, Codognè, Godega di S. Urbano, Gaiarine, Mareno di Piave, San Pietro di Feletto, S. Lucia di Piave, Susegana, Vazzola), promotori del progetto Educasport, che hanno deciso di “fare squadra” a fianco delle agenzie educative che agiscono sulla crescita e la formazione degli adolescenti. Con Educasport i nove Comuni promotori intendono collaborare con le società sportive per diffondere la pratica sportiva tra gli adolescenti ed incentivare il dialogo e il confronto tra istituzioni ed agenzie educative e soprattutto promuovere nella cittadinanza la cultura del ben-essere fisico, psichico ed emotivo. Una trentina le società sportive che hanno già confermato l’adesione al progetto e molte altre hanno colto l’occasione della conferenza per prendere contatti con l'organizzazione e chiedere informazioni in merito alle attività.

Le prime attività del progetto Educasport sono le seguenti: da gennaio 2020: servizio di consulenza psicopedagogica rivolta alle società sportive. Sono previsti, su richiesta, incontri individuali, incontri di gruppo, brevi percorsi psicopedagogici, seminari in-formativi su temi specifici di carattere educativo e pedagogico, condotti da professionisti. Le attività sono destinate a giovani atleti, allenatori e/o dirigenti, preparatori atletici, genitori e familiari. Entro maggio2020: serata informativa rivolta alle società sportive (dirigenti, allenatori, preparatori, accompagnatori etc.) sul tema della prevenzione del cyberbullismo e sul corretto approccio verso le nuove tecnologie a cura dell’Ass. Protetti in Rete. Entro fine 2020: indagine conoscitiva sulla diffusione della pratica sportiva tra gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado relativamente agli sport più diffusi, alle motivazioni alle scelte e alle reali preferenze dei giovani atleti.

Informazioni presso gli Assessorati alle Politiche Giovanili e Sport dei nove Comuni promotori e contattando il Coordinamento tecnico delle Politiche Giovanili dell’Area Coneglianese (coordinamento.areaconeglianese@insiemesipuo.eu, rif. Serena Cesca 331 6900123 Giulia Minet 3371415612)

L'assessore alle Politiche Giovanili, Gianbruno Panizzutti: «La serata di presentazione del Progetto Educasport è stata un vero successo, merito certamente della caratura dei relatori ma anche dell’impegno che il Coordinamento e i Comuni dell’Area Coneglianese delle Politiche Giovanili hanno profuso sia nella progettazione che nella divulgazione dell’evento. Questa attività è la prima di una serie di nuove azioni che l’Area porterà avanti all’insegna della stretta e continua collaborazione per intervenire sempre più precocemente e in modo capillare in quelle tematiche che vedono i nostri giovani sempre più coinvolti emotivamente e spesso in cerca di un aiuto».