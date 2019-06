La Confederazione Italiana Agricoltori pedalerà con la Prosecco Cycling 2019

L'agricoltura è l'arte di lavorare la terra per ricavarne il miglior frutto possibile, compatibilmente con la natura del suolo e nel pieno rispetto dell'ambiente. I nostri agricoltori riservano al proprio territorio tutte le attenzioni per preservarne le risorse produttive e la biodiversità, e contribuiscono con il proprio lavoro a renderlo ancora più accogliente, sostenibile e bello. Il risultato è un angolo di Veneto, tra Conegliano e Valdobbiadene, in cui l'agricoltura è protagonista del disegno di un paesaggio suggestivo e dell’attenzione a prodotti di indiscutibile qualità.

Al fianco dell’edizione 2019 della Prosecco Cycling, in programma domenica 29 settembre, ci sarà quindi anche CIA – Agricoltori Italiani. “Abbiamo scelto di supportare un evento unico nel suo genere come la Prosecco Cycling - spiega Giuseppe Facchin, presidente di CIA Treviso – in quanto ne condividiamo i valori legati alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione e promozione nel mondo del territorio rurale, in particolare delle colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg”. “Fatica, sacrifici, costanza dell’impegno accomunano il ciclismo e il mondo dell’agricoltura - dichiara Massimo Stefani, ideatore dell'evento - Portiamo alla Prosecco Cycling una grande realtà che conta migliaia di iscritti in tutta Italia. Vogliamo cogliere la grande opportunità di entrare a fare parte di questa grande famiglia legata ai valori della terra, dei luoghi e dei popoli”.

Grazie alla partnership con CIA – Agricoltori Italiani, saranno molte le attività che si andranno a svolgere non solo localmente, ma anche a livello nazionale, riconoscendo alla Prosecco Cycling un ruolo importante legato alla promozione del territorio e all’attenzione per la sostenibilità ambientale. Un tema sempre più attuale. Il 29 settembre si vivrà quindi una Prosecco Cycling sostenibile in un territorio sostenibile. Anche nel segno di CIA – Agricoltori Italiani.