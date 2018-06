Breda di Piave: il Consiglio comunale dei ragazzi incontra il sindaco

BREDA DI PIAVE Si è tenuto sabato scorso nella palestra della scuola secondaria di primo grado G. Galilei di Breda di Piave l'incontro tra il sindaco di Breda, Moreno Rossetto e il Consiglio comunale dei ragazzi, che ha esposto al primo cittadino un resoconto sulle attività svolte da dicembre 2017, data nella quale si è insediato, a fine anno scolastico.

Vari i progetti proposti dai giovani del comune: tra questi c'è "Breda pulita", nato per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della raccolta differenziata. I ragazzi e le ragazze hanno proposto di realizzare degli appositi loghi per incentivare l’utilizzo della raccolta rifiuti e il sindaco ha spiegato il progetto sovracomunale di Contarina che vuole omologare la comunicazione in tutto il bacino. La street art troverà spazio in un muro tra l’area fitness e viale Europa da decorare con i graffiti degli artisti di strada. Il Comune ha risposto che verificherà la sicurezza della zona per poi dare l’autorizzazione. Si è poi parlato delle difficoltà che ci sono nella relazione tra rappresentanti, dato che il consiglio comunale dei ragazzi è un vero e proprio esempio di condivisione partecipata.

Dopo l’ammainabandiera delle medie, l’occasione è poi servita anche a concludere i progetti realizzati dalle scuole durante l’anno appena concluso, a partire da “Poliedri cromatici”, innovativo programma finalizzato a potenziare le competenze di matematica e tecnologia degli studenti, stimolando la loro curiosità per mezzo di un percorso di ricerca-azione per avvicinarli alla scienza dei numeri in modo sperimentale e contribuire a svilupparne creatività e atteggiamenti di ricerca e scoperta. Al progetto, patrocinato e finanziato dal Comune di Breda di Piave, hanno partecipato, da marzo a maggio, 28 alunni di prima e di seconda media. Sempre per restare in ambito matematico, un'altra iniziativa ha coinvolto ben 60 ragazzi di tutte le classi delle scuole medie di Breda: il Kangourou della matematica. Si tratta di una competizione a livello nazionale e a cadenza annuale organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano, che vede i concorrenti – dalla seconda elementare alla quinta superiore, divisi in sei categorie in base al livello di scolarità – sfidarsi in una serie di quiz a carattere matematico. Infine, sono state consegnate ai ragazzi le medaglie per la partecipazione alla Festa dello Sport.