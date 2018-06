Controllo di vicinato, altri comuni aderiscono al protocollo

TREVISO Molti i temi che il Prefetto Lega ha voluto affrontare con l’Amministrazione Comunale in materia di sicurezza della città. Nel positivo incontro, partendo da un’analisi della situazione in atto, sono state definite delle linee convergenti con il Sindaco Conte su diverse iniziative da assumere congiuntamente, dando così avvio ad una proficua collaborazione tra Prefettura e Comune. Successivamente i Sindaci dei Comuni di Chiarano, Lorena Rocco e di Montebelluna, Marzio Favero hanno formalizzato, alla presenza del Prefetto Laura Lega, l’adesione al protocollo d’intesa in materia di controllo di vicinato, già sottoscritto nel 2016 dal Comune di Treviso e, successivamente, da 17 ulteriori Amministrazioni civiche della provincia.

"L’adesione al Protocollo dei citati Comuni estende ulteriormente l’operatività nella Marca Trevigiana di un sistema condiviso di regole il cui principale obiettivo – lo ricorda il Prefetto di Treviso Laura Lega – è quello di incentivare utili forme di collaborazione informativa dei cittadini agli organi di polizia, assicurando, al contempo e nell’interesse generale, che tale apporto civico non sconfini in attività di “surrogazione” dei privati ai Tutori dell’ordine e che il modello organizzativo di sicurezza partecipata ”controllo di vicinato” si attui, ovunque sperimentato nel territorio provinciale, secondo modalità uniformi predefinite dall’Autorità di pubblica sicurezza e, soprattutto, sotto la costante sorveglianza della stessa".