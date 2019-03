Core Festival svela la sua anima trevigiana: novità e collaborazioni con il territorio

Il Core Festival Aperol Spritz, il festival ideato e realizzato da Home che si svolge in area Dogana di Treviso dal 7 al 9 giugno, pullula d’amore da e per Treviso, la sua città natale. E non perde occasione per manifestare questo sentimento per il territorio, perché come hanno sempre affermato gli organizzatori: “Il “Core” è Treviso”. Ed ecco che ancora una volta, il sentimento di casa si fa sentire attraverso importanti collaborazioni territoriali e azioni concrete.

Innanzitutto, la cospicua presenza di artisti locali, band emergenti e dj sul palco del Core Festival Aperol Spritz. Si vanno ad aggiungere ad una line up invidiata da tutta italia una miriade di artisti locali: La Scimmia, Christian Effe (storico dj resident dell’Home Rock Bar) Funkasin Street Band, Lee Odia, Fgm B-Folk Band, Kawa & Snake Nash, Bruno Sponchia, Holograph, il collettivo Susum Place, Raphael Delaghetto, Giovane Effe, Electroboogo e Simofonik. A sottolineare lo stretto rapporto di amicizia con la città, vedremo presto spuntare in pieno centro storico una vetrina delle eccellenze della Marca Trevigiana. Da aprile infatti, apre in piazza Borsa il Box Office del Core Festival Aperol Spritz, grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio di Treviso-Belluno. Fino a giugno il Box Office accoglierà i turisti festivalieri, sarà uno spazio informativo, attraverso il quale Core si metterà in mostra organizzando eventi e dando informazioni utili sul festival, sul territorio e le sue bellezze, e dove sarà possibile acquistare i biglietti d’ingresso della manifestazione. Non solo. A rafforzare ulteriormente il legame con la città si riconferma la collaborazione di un’altra forte realtà locale: il Treviso Comic Book Festival. A breve saranno svelati altri dettagli.

Ma le sorprese non finiscono qui. Core non smette mai di stupire, ed ecco un’altra chicca. Per la prima volta, le due realtà di spicco della scena musicale della Marca Trevigiana, ovvero Home Rock Bar e il New Age di Treviso si uniscono per la prima storica volta e realizzeranno il “Core Soundsystem”, l’aftershow ufficiale che accompagnerà per tre giorni il popolo festivaliero del Core Festival Aperol Spritz fino a notte, con una raffica di party, live e dj set come i due locali hanno sempre fatto e fanno. Il founder Amedeo Lombardi conclude con queste parole: «L’obiettivo è dare tutto il meglio a Treviso, compresa la valorizzazione dei musicisti del nostro territorio, abbiamo tantissimi talenti che meritano di avere un palco dove esibirsi . Il Core Festival Aperol Spritz e l’aftershow pulsano di un cuore trevigiano».