Allagamenti del Ru Bianco, ecco il piano del Comune di Cornuda e Consorzio Piave

Mercoledì scorso si è svolto un incontro tra il Consorzio Piave e il Comune di Cornuda per la sicurezza idraulica nel territorio comunale. Obiettivo: interventi entro la prossima stagione invernale. Il comune di Cornuda è stato ripetutamente flagellato da episodi di allagamento, a luglio e ottobre del 2018 e recentemente a fine maggio: tra i principali protagonisti il torrente Ru Bianco.

Mercoledì pomeriggio si sono incontrati presso la sede del Consorzio Piave il Presidente del Consorzio Piave Giuseppe Romano con i dirigenti del consorzio e il Sindaco Claudio Sartor con i propri assessori per condividere le soluzioni. Il Consorzio ha svolto un accurato rilievo lungo il torrente, corso d’acqua demaniale che attraversa il centro urbano di Cornuda che esonda più volte nel corso di eventi meteorici intensi, mettendo in risalto numerosi punti critici, strutturalmente inadeguati sotto il profilo idraulico. Si tratta in particolare di tombamenti insufficienti, di restringimenti d’alveo, di occupazioni stabili della fascia di rispetto del corso d’acqua che annullano la capacità di portata dello scarico ed impediscono l’accessibilità delle sponde a fini manutentivi, tutti interventi dell’uomo realizzati nel corso degli anni non rispettosi delle prescrizioni idrauliche e che ora presentano il conto . Si è concordato di procedere con un puntuale confinamento dell’area demaniale, al fine di garantirne la sua completa disponibilità al deflusso delle portate di piena, alla verifica ed eventuale sanatoria di tutte le opere di attraversamento abusive, di difesa spondale ed occupazione dell’area di rispetto che richiedono per norma il rilascio di uno specifico provvedimento autorizzativo sotto il profilo idraulico a carico dei rispettivi richiedenti rilasciato dal Consorzio.