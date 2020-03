Corona virus, si mobilita il mondo cattolico trevigiano

L’associazionismo cattolico della Marca si mobilita per reperire risorse a sostegno delle strutture sanitarie che in queste settimane fronteggiano l’emergenza. A scegliere la strada del fronte comune per sostenere una raccolta fondi straordinaria sono le sezioni trevigiane dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID), Associazione Medici Cattolici italiani (AMCI) e Unione Giuristi Cattolici Italiani (UGCI).

Le tre realtà stanno coordinando da questa settimana e per tutta la durata della pandemia, una campagna per l’acquisto di presidi sanitari di protezione per il personale dell’Ospedale San Camillo di Treviso, recentemente adibito dalla Regione Veneto a struttura per il trattamento dei soggetti positivi al COVID-19, unitamente all'ospedale di Vittorio Veneto.

Per Francesco Botter, Presidente di UCID Treviso, « essere imprenditori significa assumersi responsabilità e creare soluzioni. Essere imprenditori cristiani implica fare tutto ciò alla luce del Vangelo: una chiamata forte quindi da cui scaturisce una risposta naturale alla solidarietà. Molti imprenditori sono impegnati a far proseguire l’attività delle aziende, perché, è bene ricordarlo, ci sarà un dopo a questa crisi, ci saranno produzioni da riattivare, crediti da incassare, stipendi da pagare, clientela da recuperare ma sempre con senso di responsabilità e sguardo attento a chi è a servizio del bene comune »

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Abbiamo scelto di sostenere l’ospedale San Camillo di Treviso portato in “prima linea” dall’emergenza COVID-19 - ha proseguito Botter - per aiutarlo in quella che Papa Giovanni Paolo II definì la sua “grande disponibilità e dedizione al bene integrale della persona umana offrendo a tutti gli operatori sanitari e agli stessi ammalati una viva e coerente testimonianza di servizio».