Le attività del teatro Alcuni Sant’Anna sono sospese fino al 3 aprile compreso

In applicazione a quanto stabilito dal DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 8 marzo, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, comunichiamo che TUTTE LE ATTIVITA’ TEATRALI aperte al pubblico sia in domenicale che in scolastica e tutti i corsi di teatro presso il Teatro Sant'Anna sono SOSPESI fino al 3 aprile 2020.

Anche i percorsi del Parco, sia per le famiglie sia per le scuole, sono SOSPESI fino al 3 aprile 2020. Aggiornamenti e eventuali recuperi degli spettacoli e le procedure di rimborso dei biglietti già acquistati, nonché aggiornamenti sulla riapertura della cedraia saranno comunicati sul nostro sito e sui nostri canali social.

Per informazioni potete contattare lo 0422 421142 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 o inviare una mail a teatro@alcuni.it.