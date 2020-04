Coronavirus, cancellata anche la 29^ edizione della tradizionale Festa dea Sardea

Nulla da fare, anche la tradizionale Festa dea Sardea di Silea, quest'anno in procinto di festeggiare la 29^ edizione, ha detto "basta" e ha cancellato tutto il programma di quest'anno a causa del Coronavirus. «Abbiamo provato con tutte le nostre forze a difendere la nostra festa, provando perfino a immaginarne una versione autunnale, anche perché per il Gruppo Sile Folk sarebbe stata la 29^ edizione, ma per la salute e la sicurezza di tutti la Festa dea Sardea 2020 non si farà - afferma il presidente Giuliano Zanette - Il nostro pensiero in questo momento va alle persone e alle famiglie che condividono con noi l’impegno e il significato di questa festa: i nostri volontari, i fornitori, gli sponsor, gli espositori, i sostenitori, i partner, i clienti e gli amici».

«Impegno e significato che vogliamo comunque confermare anche per il 2020 con una donazione di 5 mila euro all’associazione “Per Mio Figlio Onlus” per l’emergenza Coronavirus e di 1.000 euro alla Caritas Parrochiale di Silea, insieme a prodotti alimentari per le famiglie della nostra comunità che oggi sono in difficoltà. Ovviamente da oggi ci prepariamo già a un’edizione speciale della Festa dea Sardea 2021. Buona vita a tutti!» conclude il presidente Zanette. Potete contribuire anche voi, se lo vorrete, con un bonifico su IBAN: IT14V0874962100013000760294, intestato alla Parrocchia di Silea c/o CENTRO MARCA BANCA FILIALE DI SILEA, Causale: SPESA E BOLLETTA SOLIDALE CARITAS PARROCCHIALE SILEA.