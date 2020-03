Coronavirus: un morto a Vittorio Veneto, 42 i ricoverati in terapia intensiva

Il decesso di un paziente all'ospedale di Vittorio Veneto rappresenta la 76ª vittima trevigiana dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. La conta dei morti sale a 258 in tutta la Regione, 21 in più rispetto all'ultimo bollettino di Azienda Zero che è stato emesso nel pomeriggio di martedì. Continuano ad aumentare i contagiati: attualmente sono 1.177 in provincia di Treviso (+75 rispetto all'ultima rilevazione), 6.442 in Veneto (+373). Nella Marca preoccupano i ricoverati in terapia intensiva che sono attualmente 42: 21 al Ca' Foncello, 10 a Conegliano, 8 a Montebelluna e 3 a Vittorio Veneto. I pazienti ricoverati, in area non critica: 134 al Ca' Foncello, 91 a Vittorio Veneto, 40 a Conegliano, 29 a Castelfranco Veneto, 27 a Montebelluna e 19 a Oderzo. In quarantena volontaria ci sono attualmente 2.376 in provincia di Treviso, 17.159 in tutta la regione.

