Organizzazione di eventi ai tempi del Coronavirus: online arriva la formazione professionale

Diverse sono le iniziative che si sono susseguite online visto l’obbligo di stare a casa, a causa del Coronavirus. “Penso che la scelta migliore sia investire questo tempo per la formazione e per prepararsi personalmente e professionalmente alla riapertura”, commenta Elisa Carrer, l’organizzatrice di eventi trevigiana che per questo periodo ha creato dei contenuti gratuiti dedicati a chi vuole cominciare questa professione. “Non sempre la formazione che si trova online per 'organizzatori di eventi' è specifica per il settore e ho quindi pensato di condividere la mia esperienza per aiutare chi vuole entrare nel mondo egli eventi e iniziare questa attività tanto affascinante quanto difficile”. I contenuti sono tutti nei canali social e per la prossima settimana è stato ideato un piano editoriale con ospiti prestigiosi che racconteranno la creazione di un evento dal punto di vista artistico.

Il programma comincerà martedì 14 aprile alle 17 con Artur Valerio, direttore del museo Simon Benetton, che parlerà di eventi espositivi; seguirà Graziano Galatone, direttamente dal cast di Notre Dame de Paris, con il quale si chiacchiera circa i grandi eventi-spettacolo dal vivo; Peppone Calabrese gastronomo e conduttore di Lineaverde - Rai 1 racconterà invece gli eventi enograstronomici e dedicati al turismo; concluderà la settimana Damiano Michieletto, regista teatrale che ha appena vinto il premio Opera Award Australia con il suo “Viaggio a Reims”, che svelerà i segreti dell’evento “Intimissimi on Ice”. Appuntamento online quindi con la formazione professionale, tutti rigorosamente da casa, sul profilo Instagram “elisacarrereventiofficial”, ogni giorno alle 17:00, da martedì 14 aprile a venerdì 17.