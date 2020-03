Coronavirus, prima vittima a Farra: è il padre del vicesindaco

A Farra di Soligo si registra purtroppo la prima vittima da Coronavirus. Si tratta di Ermenegildo Andreola, mancato domenica sera all'ospedale di Vittorio Veneto: si tratta del 98° decesso nella Marca con positività al Covid-19. "Gildo", come tutti lo chiamavano, era padre di Michele, vicesindaco del Comune di Farra e Claudio, capogruppo della locale sezione degli Alpini. Ermenegildo Andreola aveva 94 anni ed era vedovo da circa quattro mesi della moglie Natalina.

Mercoledì l'anziano era stato ricoverato a Conegliano con difficoltà respiratorie e febbre alta; l'indomani la diagnosi: polmonite e positività al coronavirus con il conseguente trasferimento al Covid hospital di Vittorio Veneto. Nella serata di domenica "Gildo" è mancato, a causa delle complicanze provocate dal virus. Dopo aver prestato il servizio militare, nel 1946, Ermenegildo aveva lavorato per oltre dieci anni in Svizzera, a Ginevra. Dopo essere stato raggiunto dalla moglie, il ritorno a casa, a Farra.

«Gildo Andreola di Farra di Soligo se ne è andato in pochissimi giorni sconfitto da un “mostro”, da quel “mostro” che si chiama con un nome quasi impronunciabile e che purtroppo ormai stiamo conoscendo: Covid-19 o Coronavirus -ha scritto il sindaco di Farra, Mattia Perencin, sulla sua pagina Facebook- Gildo, che ho avuto la fortuna di conoscere in questi anni era una persona semplice, positiva e di compagnia, uno dei più vecchi del paese, una delle ultime memorie storiche rimaste a Farra, apparteneva a quella generazione che ha fatto grande l’Italia e il nostro paese, una di quelle persone che le nuove generazioni dovrebbero prendere come esempio. Non avrei mai pensato che proprio Farra aggiungesse il suo nome o il nome di un qualsiasi altro nostro concittadino a quel lungo elenco di persone che sono morte e che continuano a morire per questo subdolo virus. Per sconfiggere questo “mostro” dobbiamo comportarci da bravi cittadini, rispettare le regole e tenere alta la guardia. Questo "mostro" lo dobbiamo combattere con tutte le nostre forze e l'arma che dobbiamo usare siamo noi stessi, limitando all'indispensabile le uscite, che devono avvenire solo per concrete necessità. Condoglianze alla famiglia, ai figli Claudio e Michele».

