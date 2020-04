Coronavirus, a Miane è gara di solidarietà tra aziende e cittadini

Anche e soprattutto in tempo di emergenza coronavirus, i volontari si sono dati da fare a sostegno dei cittadini, ricambiati da loro con identica riconoscenza. In questi giorni sino state diverse le testimonianze di vicinanza a chi sta lavorando nell’emergenza. L’azienda “D.M. autoriparazioni” di Mirko De Osti ha provveduto in forma gratuita all'igienizzazione e sanificazione dei mezzi comunali, permettendo il loro utilizzo in maniera più sicura.

E oggi, domenica, l’osteria Al Poeta Contadin di Combai, sebbene chiusa dal decreto del Governo ed operante solo per asporto, ha allestito uno spiedo distribuendolo a tutta la squadra della Protezione Civile impegnata sul territorio per la distribuzione delle mascherine e per gli interventi di tutela della popolazione, nonché ad alcuni cittadini utenti dei servizi sociali. Un’altra decina di cittadini si sono messi a disposizione per servizi di volontariato sociale (spesa e farmaci a domicilio per chi non può muoversi) e l’imprenditore Massimo Vian ha donato alla PC mascherine ffp2, gel sanificante x mani e uno scatolone di guanti monouso.

«Una comunità è tale se in un momento difficile sa dimostrarsi coesa, capace di fare sacrifici e di mettersi a disposizione -dichiarano il sindaco Denny Buso e gli assessori Angela Colmellere e Luigi Rizzi- Ringraziamo di cuore queste imprese che pur nell’emergenza hanno pensato al bene di chi sta in prima linea come la Protezione civile e il personale comunale, oltre a chi è più fragile. Quando (e speriamo presto) usciremo da questa contingenza, ci rimarrà il sentirci uniti di fronte alla difficoltà, e questo è il modo migliore per dare il via alla ripresa che ci aspetta».