Coronavirus, il Comune di Ponzano chiude i parchi pubblici

Troppi cittadini che passeggiano per le strade o raggiungono i parchi pubblici: per questo l'amministrazione di Ponzano Veneto, per far rispettare il decreto anti-Coronavirus, è corsa ai ripari con un'apposita ordinanza che vieta l'accesso ad aree verdi e campi sportivi di tutto il territorio.

«A seguito della necessità di mettere in atto tutte le varie forme di desistenza verso i continui spostamenti delle persone e delle forme più disparate di aggregazione ivi comprese le uscite di intere famiglie presso i parchi e le aree attrezzate -spiega in una nota il sindaco di Ponzano Veneto, Antonello Baseggio- amministrazione comunale ha inteso porre divieto all'utilizzo di tutti i parchi presenti nel nostro territorio. La Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile interverranno per applicare l'ordinanza del sindaco».

