Coronavirus, i rangers dei Volontari d'Europa si offrono per affiancare le forze di polizia

Le Pubbliche Amministrazioni andando avanti in queste situazioni estreme avranno bisogno di aiuto. Per tale motivo e ai sensi dell’Art.139 TULPS, anche gli Agenti Giurati Volontari di Polizia Giudiziaria facente capo alle Guardie Zoofile – Rangers dell’O.d.V. “Volontari d’Europa” – federata “Pro Natura”, hanno espresso la loro disponibilità a prestare la loro opera a richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza e nel caso poter affiancare gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria dei comuni di appartenenza. “Se serve, posso rendermi disponibile” questo quanto dichiarato con molto orgoglio dall’Ufficiale Rangers Marco Sossai, responsabile delle guardie e nominato Guardia Zoofila dal mese di marzo del 2015. In questi giorni con il suo lavoro ha cercato di prestare la sua opera a tutti coloro che ne avevano bisogno dimenticando i giorni della settimana, pure la domenica perché l’ambiente non va in vacanza. Ora che la situazione è più restrittiva cercherà di prestare la sua opera al pubblico. Molte comunque le guardie convinte di essere utili alla collettività, titubanza solo per coloro che hanno raggiunto l’età della pensione o che soffrono per patologie personali: “Siamo una squadra e solo uniti potremo dire con orgoglio che andrà tutto bene”.

