Coronavirus, nuovi scioperi nelle aziende metalmeccaniche del Veneto

Anche oggi, lunedì 16 marzo, ci sono stati scioperi in diverse aziende metalmeccaniche del Veneto: Forgital, Valbruna, Valinox di Vicenza; Electrolux e Cma di Susegana, Isopan e Annodal di Verona; Elb e Ocs di Padova; Hidro di Belluno.

Nel settore chimico si è invece fermata la Fis di Montecchio (giovedì si replica nello stabilimento Fis di Lonigo) dove si sono registrati nuovi casi di Coronavirus (saliti a 7 nella giornata di oggi). Spiega in una nota la Cgil regionale. Ci sono stati poi tanti accordi di rallentamento dell'attività o fermate (alcuni giorni per sanificare o chiusure più lunghe dove le situazioni sono più difficili) con il ricorso alla cassa integrazione (in qualche caso riduzioni di orario o ferie). Nel settore metalmeccanico sono state 173 aziende interessate, mentre Fiom uilm del veneto a seguito dei protocolli nazionale e regionale danno indicazione di costituire comitati con rsu e rls per darvi applicazione, definire fermate e riduzioni per la messa in sicurezza, riservandosi azioni di sciopero o segnalazioni agli Spisal laddove non venissero rispettate le norme.