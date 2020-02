Coronavirus: «Scuole chiuse per un'altra settimana in Veneto»

«Sulla base del parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, resta confermata la chiusura dei nidi, dell’attività scolastica e delle Università anche per la prossima settimana (fino all'8 marzo) per le tre Regioni più colpite: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna».

L'annuncio arriva dal Governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Una notizia, quella sulla riapertura delle scuole, attesa ormai da ore nelle regioni colpite dall'emergenza Coronavirus. C'è da dire che il Veneto non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione a riguardo ma la comunicazione ufficiale arrivata dall'Emilia Romagna sembra confermare le voci circolate nella mattinata di sabato su una possibile chiusura prolungata delle scuole in tutto il Veneto. Dopo la settimana di chiusura appena trascorsa si prospettano altri giorni di riposo "forzato" per studenti e dipendenti del settore scolastico. Resta da capire se, nelle prossime ore, verrà confermata la chiusura prolungata anche di cinema, musei e locali notturni. Una scelta, quella annunciata dal Governatore dell'Emilia, che mette davanti a tutto la sicurezza e la prevenzione per evitare nuovi contagi tra i più piccoli nelle regioni più colpite finora dal virus.

Qui sotto il post completo, pubblicato dal Governatore Bonaccini