Giocavano a carte nello stesso bar: 14 anziani positivi al Coronavirus

Quattordici casi positivi al Covid-19 nel Comune di Cordignano. La maggior parte di questi sarebbe un gruppo di anziani Over 70 con la passione per il gioco delle carte. I contagiati frequentavano tutti lo stesso locale di Caneva da cui sarebbe partito il focolaio.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" è stato il sindaco di Cordignano, Alessandro Biz, a fare il punto della situazione con i concittadini, avvisando nei giorni scorsi tutti i familiari e i conoscenti delle persone risultate positive al test del tampone. Dalle ricerche è emerso che gli anziani contagiati frequentavano tutti lo stesso bar nei giorni precedenti all'arrivo del virus. Il focolaio sarebbe partito da 4 anziani che erano soliti giocare a carte in un piccolo tavolo del locale bevendo vino e mangiando snack. Le carte hanno fatto da veicolo per il virus e così altri dieci giocatori nei giorni successivi sono stati contagiati. Si tratta per la maggior parte di Over 70 ricoverati in ospedale da diversi giorni. Uno di loro potrebbe essere dimesso a breve se risulterà negativo al test del tampone. Resta da chiarire invece se il bar del bocciodromo di Cordignano abbia aiutato la diffusione del contagio oltre al locale incriminato di Caneva. Il locale è rimasto aperto fino a martedì scorso. L'attenzione resta alta per contenere il prima possibile nuovi casi di Covid-19 in paese. L'appello del sindaco a tutti i cittadini è quello di rimanere a casa.