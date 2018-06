Ponte di Piave speak english!

PONTE DI PIAVE Mercoledì 27 giugno 2018 - a conclusione della 2^ edizione del Corso di Inglese per adulti promosso dall'Amministrazione comunale, si è svolta la cerimonia di consegna degli “English Certificate” nella splendida cornice di Villa Abbazia di Busco. Nel corso dell'anno 2017/2018 sono stati organizzati due Corsi “Beginner Level”, un Corso “Pre Intermediate Level “ e uno “Intermediate Level” per un totale di 44 partecipanti. Da quest’anno, grazie alla collaborazione del Comitato Gemellaggio sono stati avviati due corsi di lingua francese, niveau élémentaire e niveau intermédiare, grazie alla disponibilità dell’insegnante Maria Angela Magoga che ha visto la partecipazione di 14 “étudiants”.

“Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno - ha dichiarato il Sindaco Paola Roma – abbiamo voluto riproporre alla popolazione la possibilità di frequentare i corsi di lingua inglese a cui si è aggiunta una nuova offerta formativa con l’insegnamento della lingua francese. Ritengo sia fondamentale per un'Amministrazione comunale investire nella formazione della cittadinanza, rendendola partecipe attiva di una società in continua evoluzione e per poter stare al passo con i tempi. Abbiamo voluto in tal modo, valorizzare due lingue, l'inglese, che è diventato oggi il mezzo di comunicazione più utilizzato al mondo, ed il francese, lingua madre dei nostri “Gemelli” francesi di Castelginest. Un ringraziamento particolare alla Sig.ra Domenica Boffo Rossi che ha gentilemente concesso gli spazi di Villa Abbazia di Busco".