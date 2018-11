Raccolta fondi a favore dell'agordino, la solidarietà di Ciano del Montello

È stato un grandissimo gesto di solidarietà la raccolta di viveri di prima necessità a favore della popolazione di Agordo, e non solo, organizzata dalla direzione dell'oratorio di Ciano del Montello. «Siamo rimasti stupiti dal continuo viavai di gente - spiegano i promotori dell'iniziativa - che è giunta nella sala allestita per il ricevimento, dalle 8 del mattino fino alle 19 di sera di domenica 4 novembre, corsa per portare generi quali acqua, pasta e svariati tipi di alimenti destinati alla popolazione dei paesi alluvionati. Abbiamo consegnato due furgoni e quattro auto completamente cariche ad un punto di raccolta che poi ha organizzato il trasferimento con dei mezzi appropriati. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato all iniziativa e tutti quelli che ci hanno creduto“.