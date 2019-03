Umidità e infiltrazioni d'acqua: muro di abbellimento crolla a Villa Pisani

Villa Correr Pisani a Montebelluna perde i pezzi. Nelle scorse ore, da un muro di abbellimento, sono crollati a terra alcuni calcinacci a causa delle troppe infiltrazioni d'acqua e della grande umidità presente in quella zona dell'edificio.

La villa, nota soprattutto per la sua forte connotazione aristocratica, aveva già perso in passato molti degli affreschi presenti un tempo al suo interno, andati in rovina a causa dell’incuria e della scarsa manutenzione. Nelle vicinanze dell'edificio si trova anche una piccola chiesetta, restaurata in tempi recenti e trasformata in sala teatrale. Il muro di abbellimento in parte crollato nelle scorse ore si trova dietro a una statua raffigurante una Madonna con bambino. Un piccolo luogo di culto e preghiera momentaneamente deturpato dalla caduta a terra dei calcinacci. Nei prossimi giorni sarà necessario un intervento di manutenzione. Le immagini del crollo, diffuse sui social network, hanno sollevato la curiosità e il dispiacere di numerosi utenti della Rete.